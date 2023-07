Bundeswehr

Cybertruppe-Inspekteur: "Müssen Fähigkeiten modernisieren"

Der Leiter der Cybertruppe der Bundeswehr, Daum, hält eine deutlich modernere Ausstattung seines Bereichs für erforderlich. Man müsse die eigenen Fähigkeiten modernisieren, sagte der Vizeadmiral am Standort der Einheit in Rheinbach bei Bonn. So sei einiges an dem vorhandenen Material inzwischen in die Jahre gekommen.

31.07.2023