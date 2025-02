Entwicklungshilfe

Venro ist der Verband Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe deutscher Nichtregierungsorganisationen. (picture alliance / ZB / Z6944 Sascha Steinach)

Der Vorstandsvorsitzende des Dachverbands Venro, Herbst, sagte in Berlin, es komme gerade ein komplettes System zum Erliegen, das Menschen in Krisen- und Katastrophenregionen unterstützt habe. Die Aussetzung der Mittel durch die Behörde USAID wirke sich auf etwa 120 Millionen Menschen in mehr als 100 Ländern aus. Herbst appellierte an die Bundesregierung, Sondermittel für Humanitäre Hilfe und Krisenbewältigung zur Verfügung zu stellen und dafür eine europäische Allianz zu bilden. An dem Aufruf sind neben Venro mehr als 20 Organisationen beteiligt - darunter Brot für die Welt und die Diakonie Katastrophenhilfe.

Venro ist der Dachverband von 140 entwicklungspolitischen und humanitären Nichtregierungsorganisationen in Deutschland.

