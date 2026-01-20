Grönland-Konflikt

Sie sagte der Nachrichtenagentur Ritzau, Vorbild könnten die NATO-Missionen in der Ostsee und im Baltikum sein. Damit präzisierte sie den Vorschlag, den der dänische Verteidigungsminsiter Poulsen und die grönländische Außenministerin Motzfeldt am Montag zusammen mit NATO-Generalsekretär Rutte besprochen hatten.
Dänemark verstärkt derzeit seine militärische Präsenz in Grönland. US-Präsident Trump hatte in den vergangenen Wochen wiederholt mit einer Annexion der Arktisinsel gedroht.
Diese Nachricht wurde am 20.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.