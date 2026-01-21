Grönland-Konflikt

Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen (Archivbild) (picture alliance / Ritzau Scanpix / Henning Bagger)

Sie sagte der Nachrichtenagentur Ritzau, Vorbild könnten die NATO-Missionen in der Ostsee und im Baltikum sein. Damit präzisierte sie den Vorschlag, den der dänische Verteidigungsminister Poulsen und die grönländische Außenministerin Motzfeldt am Montag zusammen mit NATO-Generalsekretär Rutte besprochen hatten.

Dänemark verstärkt derzeit seine militärische Präsenz in Grönland. US-Präsident Trump hatte in den vergangenen Wochen Anspruch auf die Arktisinsel erhoben und Verbündeten, die dies ablehnen, mit Strafzöllen gedroht. Heute wird Trump auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos eine Rede halten. Für Donnerstag wurde ein EU-Gipfel einberufen.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.