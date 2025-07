Die dänische Premierministerin Mette Frederiksen (picture alliance / Ritzau Scanpix / Claus Fisker)

Dafür hat die Regierung von Ministerpräsidentin Frederiksen unter anderem EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und ihr Team sowie EU-Ratspräsident Costa nach Aarhus eingeladen.

Dänemark hat den turnusmäßig wechselnden EU-Ratsvorsitz formal bereits Anfang des Monats von Polen übernommen. Unter dem Motto "Ein starkes Europa in einer sich verändernden Welt" will sich das Land in den kommenden sechs Monaten vor allem auf Sicherheitsfragen und die Wettbewerbsfähigkeit der EU konzentrieren.

