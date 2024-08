Europäische Union

Dan Joergensen, Dänemarks Entwicklungs- und Klimaminister (IMAGO / Ritzau Scanpix / IMAGO / Thomas Traasdahl)

Frederiksen sagte in Kopenhagen, sie habe mit Kommissionspräsidentin von der Leyen Gespräche geführt, welche Verantwortung Dänemark in dem Gremium übernehmen sollte. Die Sozialdemokratin betonte, sie erwarte, dass ihr Land ein zentrales Ressort erhalte. Dänemark war bisher durch die scheidende Wettbewerbskommissarin Vestager vertreten. Jorgensen verantwortet derzeit als Minister in Dänemark das Ressort Entwicklungszusammenarbeit und globale Klimapolitik. Er muss nun ein Prüfungsverfahren durchlaufen und vom Europäischen Parlament bestätigt werden, bevor er Kommissar werden kann.

Auch Spanien wandte sich Medienberichten zufolge heute ebenfalls an die Kommission und empfahl Energieministerin Ribera für einen Posten.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.