Handball-WM-Viertelfinale: Dänemark gegen Brasilien (AP / Stian Lysberg Solum)

Der Co-Gastgeber setzte sich in Oslo gegen Brasilien mit 33:21 durch. Falls die deutschen Handballer ihr WM-Viertelfinale am Abend gegen Portugal gewinnen, treffen sie im Halbfinale erneut auf Dänemark. Deutschland und Dänemark trafen bereits in der Hauptrunde aufeinander. Der aktuelle Olympiasieger ist die bisher einzige Nation, die dreimal in Folge ihren Weltmeistertitel verteidigen konnte.

