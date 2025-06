Europäische Union

Dänemark übernimmt heute den EU-Ratsvorsitz. (picture alliance/dpa/Foto: Francis Dean)

Die Regierung in Kopenhagen wird damit in den kommenden sechs Monaten zahlreiche EU-Ministertreffen leiten und als Vermittler bei Meinungsverschiedenheiten zwischen den 27 Mitgliedsstaaten auftreten.

Thematisch will Dänemark vor allem Projekte für die gemeinsame Aufrüstung gegen Russland und für mehr Wettbewerbsfähigkeit in der EU in den Fokus stellen. Zudem sollen die Themen Migration und Klimaschutz wichtige Rollen spielen. Herausforderungen dürften die Blockade Ungarns bei den EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine sowie der europäische Zusammenhalt im Zollstreit mit den USA werden. Streit droht auch bei der Planung des EU-Haushalts von 2028 bis Ende 2034.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.