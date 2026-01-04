Umstrittener US-Post

Die Ehefrau von US-Vizestabschef Miller hatte eine Karte von Grönland in den Farben der US-Flagge gepostet. Über der Montage im Onlinedienst X stand "Bald".
Der dänische Botschafter in den USA, Sörensen, erklärte, sein Land verlange die uneingeschränkte Achtung der territorialen Integrität des dänischen Königreichs.
Der Premierminister von Grönland, Nielsen, erklärte auf Facebook, das Bild sei respektlos. Er fügte hinzu, es gebe keinen Grund zur Beunruhigung. Grönland sei weder zu verkaufen noch entscheide sich seine Zukunft in den sozialen Medien.
Diese Nachricht wurde am 04.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.