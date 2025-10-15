Das teilte das Justizministerium in Kopenhagen mit. Als Grund für die Verlängerung der stichprobenartigen Grenzkontrollen nannte Justizminister Hummelgaard die ernste Sicherheitslage. Die Kontrollen seien Werkzeuge im Kampf gegen Terrorismus und grenzüberschreitende Kriminalität.
Das skandinavische Land hatte die Kontrollen Anfang 2016 im Zuge der Flüchtlingskrise eingeführt und immer wieder mit verschiedenen Begründungen verlängert. Das Justizministerium spricht von einem spürbar positiven Effekt der Kontrollen.
Diese Nachricht wurde am 15.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.