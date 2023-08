Nach Protesten gegen Koranverbrennungen

Dänemark verlängert Grenzkontrollen. (dpa/Carsten Rehder)

Das teilte das Justizministerium mit. Hintergrund sind Proteste in der muslimischen Welt gegen Koranverbrennungen in dem skandinavischen Land. Die Kontrollen waren ab dem 3. August intensiviert worden. Dies soll nun bis mindestens zum 17. August weitergeführt werden. Koranverbrennungen in Schweden und in Dänemark hatten zu heftigen Protesten in muslimisch geprägten Staaten geführt. Nach Ansicht des dänischen Inlandsnachrichtendienstes hat dies Auswirkungen auf die Bedrohungslage in Dänemark.

Diese Nachricht wurde am 09.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.