US-Vizepräsident Vance besichtigt die US-Militärbasis Pituffik in Grönland. Kopenhagen und Nuuk werten den Besuch als Provokation. (AFP / JIM WATSON)

US-Vizepräsident Vance hatte gestern mit einer hochrangigen Delegation den US-Stützpunkt Pituffik an der Westküste Grönlands besucht. Er kündigte an, dass die USA in zusätzliche militärische Strukturen auf der Insel investieren würden. Präsident Trump hatte bereits mehrfach die Absicht geäußert, Grönland unter US-amerikanische Kontrolle zu bringen.

Der Besuch des halbautonomen dänischen Territoriums hatte diplomatische Spannungen zwischen Kopenhagen und Washington ausgelöst. Das Reiseprogramm war ohne Absprachen mit der dänischen und der grönländischen Regierung geplant worden.

