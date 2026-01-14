Diskussion um Grönland

Verteidigungsminister Poulsen erklärte unter Verweis auf die NATO, man führe zudem mit den Verbündeten Gespräche über neue und verstärkte Aktivitäten. Auch die Bundesregierung hatte sich für eine deutlichere NATO-Präsenz in der Arktis ausgesprochen.
Frankreich kündigte an, Anfang Februar ein Konsulat in Grönland zu eröffnen. Die Pläne dafür gibt es seit dem vergangenen Jahr. Außenminister Barrot betonte, Grönland wolle nicht von den Vereinigten Staaten übernommen oder regiert werden.
Vor dem Hintergrund der von US-Präsident Trump erhobenen Ansprüche auf Grönland trifft sich heute der dänische Außenminister Rasmussen in Washington mit Vizepräsident Vance und Außenminister Rubio. An dem Gespräch nimmt auch die für Außenpolitik zuständige grönländische Ministerin Motzfeldt teil.
