An dem Treffen werde auch die für Außenpolitik zuständige grönländische Ministerin Motzfeldt teilnehmen, meldete eine dänische Nachrichtenagentur. Der dänische Verteidigungsminister Poulsen will Anfang nächster Woche mit NATO-Generalsekretär Rutte beraten.

US-Präsident Trump hatte wiederholt erklärt, dass er Grönland in Besitz nehmen will. Er verwies dabei auf die strategische Bedeutung der Insel sowie die Bedrohung durch Russland und China. Die dänische Premierministerin Frederiksen erklärte, es sei nicht einfach gewesen, dem inakzeptablen Druck der USA, einem der engsten Verbündeten Dänemarks, standzuhalten. Es gebe viele Hinweise darauf, dass die härteste Phase in dem Konflikt noch bevorstehe.

Die USA sind wie Dänemark Mitglied der NATO. Grönland ist weitgehend autonom, gehört aber offiziell zum Königreich Dänemark.

