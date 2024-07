Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen (Ida Guldbaek Arentsen / Ritzau Scanpix / AP / dpa)

Sie habe nie aktiv rote Linien für die Regierung in Kiew gezogen, weil dies Russland in eine zu gute Position bringe, sagte Frederiksen der "Welt am Sonntag". Aus dänischer Perspektive könne das, was ihr Land der Ukraine gegeben habe, außerhalb der Ukraine verwendet werden, solange dies im Einklang mit dem Völkerrecht stehe. Frederiksen betonte, der Ukraine nur das zu geben, was sie zur Verteidigung benötige, reiche nicht aus. Man müsse mehr tun, um Russland zurückzudrängen.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.