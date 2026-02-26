Skandinavien

Die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen (AP / Thomas Traasdahl)

Sie kündigte bei einem Auftritt im Parlament an, im Falle eines Wahlsiegs werde sie Dänemark gegen Bedrohungen aus dem Westen und die Terrorismusgefahr aus dem Süden verteidigen. Damit spielte sie auf die strikte dänische Politik im Umgang mit irregulärer Migration an und auf den Anspruch der USA auf das dänische Autonomiegebiet Grönland.

Vor diesem Hintergrund müssten die Beziehungen zu den USA neu definiert werden, so Frederiksen. Die dänische Ministerpräsidentin bekundete weiter, die Aufrüstung des Landes weiter voranzutreiben und zum Schutz Europas auch künftig die Ukraine in deren Verteidigungskampf gegen Russland zu unterstützen.

Frederiksen führt Dreierkoalition an

Parlamentswahlen müssen in Dänemark mindestens alle vier Jahre stattfinden, aber der Ministerpräsident oder die Ministerpräsidentin kann jederzeit Neuwahlen ausrufen. Die letzte Wahl fand am 1. November 2022 statt. Fredriksen, die bereits seit 2019 Regierungschefin ist, führt seitdem eine Dreiparteienkoalition an.

Diese Nachricht wurde am 27.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.