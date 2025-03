Nach Besuch von US-Vizepräsident Vance

Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen (dpa / Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix)

Sie werde sich von Mittwoch bis Freitag in Grönland aufhalten, teilte das Büro der Ministerpräsidentin mit. Sie freue sich darauf, mit dem künftigen grönländischen Regierungschef Nielsen die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Grönland und Dänemark fortzusetzen. Vorwürfe des US-Vizepräsidenten, Dänemark habe sich nicht ausreichend um die Belange und die Sicherheit der Grönländer gekümmert, wies die Regierung in Kopenhagen zurück. US-Präsident Trump hat wiederholt unverhohlen seine Absicht geäußert, das arktische Inselgebiet unter die Kontrolle der Vereinigten Staaten bringen zu wollen. Grönland ist seit 1979 in vielen Bereichen autonom, doch entscheidet die frühere Kolonialmacht Dänemark immer noch über Außen- und Sicherheitspolitik.

Diese Nachricht wurde am 30.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.