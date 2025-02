Debatte um Grönland

Die dänische Ministerpräsidentin Frederiksen (dpa / Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix)

Dänemark kämpfe seit vielen Jahrzehnten Seite an Seite mit den Amerikanern, sagte Frederiksen beim EU-Sondergipfel in Brüssel. Die Vereinigten Staaten seien einer der wichtigsten Partner. Dänemark werde sich weiterhin um gute Beziehungen zu den USA bemühen. Zuvor hatte US-Vizepräsident Vance Dänemark als schlechten Verbündeten bezeichnet. Das Land mache in Grönland seinen Job nicht und gefährde so die Sicherheitsinteressen der USA.

In der Vergangenheit hatte US-Präsident Trump immer wieder erklärt, das zu Dänemark gehörende Grönland übernehmen zu wollen. Er schloss dabei auch militärische Schritte nicht aus. Die USA brauchen das autonome Gebiet laut Trump aus Gründen ihrer staatlichen Sicherheit.

