Konflikt um Grönland

Thema waren die von US-Präsident Trump geäußerten Gebietsansprüche auf Grönland. Frederiksen sagte im Anschluss, die politischen Führer in Europa unterstützten die Achtung der internationalen Grenzen voll und ganz. Die Territorien und die Souveränität der Staaten müssten respektiert werden.

Am Vormittag war Frederiksen von Bundeskanzler Scholz in Berlin empfangen worden. Dieser hatte erneut bekräftigt, Grenzen dürften nicht mit Gewalt verschoben werden.

Trump hatte nachdrücklich sein Interesse an Grönland und den dortigen Rohstoffvorkommen geäußert. Dänemark hatte angekündigt, die militärische Präsenz in der Arktis zu verstärken.

