Örsted
Dänischer Energiekonzern plant Klage gegen Baustopp bei Windparkprojekt an US-Ostküste

Der dänische Windenergiekonzern Örsted hat Klage gegen den Stopp seines Windparks vor der US-Ostküste angekündigt.

    Ein grünes Schiff mit der Aufschrift des Unternehmens vor mehreren Windrädern im Meer. Der Himmel darüber ist blau.
    Eine Windanlage des dänischen Unternehmen Örsted vor der Küste der Niederlande am 6.8.2024. (dpa / Belga / Nicolas Maeterlinck)
    Örsted erklärte, das Projekt erleide durch den Stopp "erheblichen Schaden". Der Offshore-Windpark sollte eigentlich Anfang dieses Jahres Strom für mehr als 350.000 Haushalte liefern. Obwohl die Anlage schon zu fast 90 Prozent fertig ist, hatte die US-Regierung den Bau kurz vor Weihnachten gestoppt. Auch alle anderen größeren Offshore-Windprojekte mussten ihren Bau unterbrechen. Die US-Regierung begründet diese Entscheidung mit "nationalen Sicherheitsrisiken." Windräder könnten Radar- und Navigationsanlagen stören, so US-Innenminister Burgum.
    US-Präsident Trump ist erklärter Windkraftgegner, er hatte bereits am Tag seines erneuten Amtsantritts ein Dekret gegen den Ausbau der Windenergie unterzeichnet.
    Diese Nachricht wurde am 02.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.