Agrarminister Jensen sagte bei einem Treffen mit seinen Kollegen in Brüssel, seine Regierung werde alles tun, um die Verhandlungen über eine entsprechende Gesetzesänderung abzuschließen. Er hoffe, den Vorgang noch im Laufe dieses Jahres abschließen zu können. Dänemark gehört seit Beginn der Verhandlungen zu den Befürwortern von Lockerungen und betrachtet Gentechnik unter anderem als Möglichkeit der Anpassung an den Klimawandel. Die Regierung in Kopenhagen argumentiert unter anderem damit, dass gentechnisch veränderte Pflanzen etwa weniger Wasser benötigen oder resistenter gegenüber Krankheiten sein könnten.

Für die Bundesregierung erklärte Landwirtschaftsminister Rainer, man habe bei dem Thema Vor- wie Nachteile im Blick, sich aber noch keine abschließende Meinung gebildet.

