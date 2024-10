Staatsbesuch

Skandinavische Royals zu Besuch in Deutschland (Markus Schreiber/AP/dpa)

König Frederik X. und Königin Mary wurden in Berlin von Bundespräsident Steinmeier mit militärischen Ehren empfangen. Sie nehmen am Nachmittag an einem Festakt zum 25-jährigen Bestehen des Botschaftskomplexes der nordischen Länder teil. Zu der Veranstaltung werden unter anderem auch der norwegische Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit sowie Schwedens Kronprinzessin Victoria und ihr Mann Prinz Daniel erwartet. Morgen wird das dänische Königspaar seinen Deutschlandbesuch in Schleswig-Holstein fortsetzen.

