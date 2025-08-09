Gesundheit

Die jüngsten Ausfälle sprächen für Überlastung und fehlende Wartung, sagte Dahmen im Deutschlandfunk. Es müsse dringend neue Technik eingeführt werden und die zuständige bundeseigene Digitalagentur Gematik mehr Rechte erhalten. Dahmen forderte Bundesgesundheitsministerin Warken auf, einen Krisenstab zu bilden und für mehr Transparenz zu sorgen.
Apothekerverbände hatten beklagt, dass es bei E-Rezepten häufig zu Störungen komme. Zuletzt war dies am Mittwoch bundesweit der Fall. Seit Januar 2024 ist das E-Rezept für verschreibungspflichtige Medikamente verpflichtend.
