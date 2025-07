Nutzfahrzeuge

Daimler-Truck will Stellen abbauen. (Bernd Weißbrod/dpa)

Das teilte der Nutzfahrzeughersteller auf seinem Kapitalmarkttag in Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina mit. Geplant ist demnach, die Stellen weitgehend über natürliche Fluktuation, Altersteilzeit oder Abfindungsprogramme abzubauen. Betroffen ist die Lastwagen-Sparte des Unternehmens in der Nähe von Stuttgart. Dort arbeiten rund 28.000 Menschen. Der Gesamtbetriebsrat zeigte sich verärgert über die Mitteilung. Zwar bestätigte er, dass eine Vereinbarung zu Kosteneinsparungen getroffen worden sei. In diesem Rahmen habe man jedoch nicht über eine konkrete Zahl von abzubauenden Stellen gesprochen.

Das Dax-Unternehmen hatte sich bereits im Mai mit dem Gesamtbetriebsrat auf Eckpunkte für die deutschen Lkw-Standorte geeinigt. Zahlen waren damals nicht genannt worden.

Diese Nachricht wurde am 09.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.