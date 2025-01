Debatte über Karenztag

DAK-Analyse sieht Ursache für hohen Krankenstand nicht im "Blaumachen" - Warnungen vor Kultur des Misstrauens

Der hohe Krankenstand in Deutschland ist nach einer neuen DAK-Studie nicht auf das "Blaumachen" von Beschäftigten zurückzuführen. In diesem Zusammenhang warnte DAK-Vorstandschef Andreas Storm vor einer "Misstrauenskultur in der Arbeitswelt". Zuvor hatte der Chef des Versicherungskonzerns Allianz, Bäte, dafür plädiert, den Karenztag bei Krankmeldungen wieder einzuführen.