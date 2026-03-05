Sie beziffert ihren Anteil auf 37 Prozent und spricht von einem historischen Höchststand. Experten der Krankenkasse rechnen bis 2035 mit einem Anstieg auf 43 Prozent. DAK-Vorstandschef Storm erklärte, die stationäre Pflege werde für immer mehr Menschen zur konkreten Armutsfalle. Storm regt eine große Pflegereform an. Nötig sei ein neuer Finanzierungsmix mit fairer Lastenverteilung zwischen Pflegebedürftigen, Beitrags- und Steuerzahlern.
Für einen Platz im Pflegeheim können je nach Region mehr als 4.000 Euro pro Monat anfallen. Das Geld muss größtenteils aus privaten Mitteln aufgebracht werden. Sind diese bis auf ein kleines Schonvermögen verbraucht, übernimmt der Staat die Zahlungen. Forderungen an die Politik, diesen Eigenanteil abzuschaffen oder zu deckeln, blieben bislang ohne Erfolg.
Diese Nachricht wurde am 05.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.