Dauerregen

in etlichen Orten in Schwaben mussten Bewohnerinnen und Bewohner mit Booten aus ihren umspülten Häusern gerettet werden. (picture alliance / dpa / Jason Tschepljakow)

Nach dem Dammbruch im Landkreis Augsburg müssen Bewohner in bestimmten Straßenzügen im Ort Diedorf ihre Wohnhäuser verlassen. Das teilte das Landratsamt mit. Im Landkreis Augsburg gilt bereits der Katastrophenfall, ebenso wie in den Landkreisen Aichach-Friedberg, Neu-Ulm, Günzburg, Pfaffenhofen und Donau-Ries.

Eine Sprecherin des Landratsamtes Fischach sagte, Bewohner hätten die von Wasser eingeschlossenen Gebäude nicht mehr verlassen können. Neben Hubschraubern seien auch Boote und Wasserwacht unterwegs, um Menschen aus umspülten Häusern zu holen.

In Wiesensteig bei Suttgart werden die Menschen aufgerufen, Leitungswasser abzukochen, nachdem Hochwasser in das Wasserwerk eingedrungen ist. In Ravensburg wurde das Landesturnfest abgebrochen.

Der anhaltende Regen in Süddeutschland und den nachbarten Grenzregionen beeinträchtigt auch den Zugverkehr. Zwischen München, Bregenz und Zürich fahren heute keine Züge. Fernzüge zwischen Stuttgart und München werden über Ansbach umgeleitet.

Pegelstände eines Jahrhunderthochwassers

Im Landkreis Günzburg war der Katastrophenfall bereits gestern Abend ausgerufen worden. Nach Angaben des Landratsamtes wurden dort inzwischen die Pegelstände eines Jahrhunderthochwassers erreicht. Ein hundertjährliches Hochwasser ist eine rechnerische Größe und bezeichnet ein Hochwasser, das im statistischen Mittel einmal in hundert Jahren erreicht oder überschritten wird.

Man befinde sich in einem engen Austausch mit den Kommunen, den örtlichen Feuerwehren und dem Technischen Hilfswerk, erklärte das Landratsamt Günzburg. Die Behörde rief die Menschen auf, sich von Gewässern fernzuhalten und Anweisungen der Einsatzkräfte zu beachten.

Ministerpräsident Söder vor Ort

Auch in der Region rund um den Bodensee ist die Lage sehr angespannt. In Lindau wurden Straßen und Unterführungen überflutet, der Stadtbus-Verkehr musste eingestellt werden.

Im Landkreis Unterallgäu wurden die Menschen aufgerufen, freiwillig ihre Häuser zu verlassen. Der Katastrophenschutz weist für alle betroffenen Regionen darauf hin, dass überflutete Keller und Straßen unbedingt gemieden werden sollten. Bayerns Ministerpräsident Söder und Innenminister Herrmann wollen sich im Laufe des Tages im schwäbischen Hochwassergebiet ein Bild von der Lage machen.

Auch andere Gemeinden forderten Anwohner vorsichtshalber auf, ihre Häuser wegen Überflutungsgefahr zu verlassen, unter anderem im baden-württembergischen Meckenbeuren.

Hochwasserrisiko auch in Hessen, Unwettergefahr in Ostdeutschland

In Hessen ist laut dem regionalen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie ein statistisch nur alle 20 Jahre auftretendes Hochwasser an Rhein und Neckar möglich.

Heftige Gewitter mit kräftigen Niederschlägen werden zum Nachmittag in Teilen Sachsens, Sachsen-Anhalts, Brandenburgs und Thüringen erwartet. Etliche Veranstalter haben ihre Feste und Aufführungen im Freien abgesagt. Im Nationalpark Harz ist ein Teilstück des beliebten Eckerlochstieges gesperrt worden. Dort hatte es laut Mitteldeutschem Rundfunk starke Ausspülungen gegeben. Laut Deutschem Wetterdienst treffen die Unwetter die drei Bundesländer aber voraussichtlich weniger stark als zunächst befürchtet.

Lage am Grenzfluss Leiblach zu Österreich entspannt sich

Am Grenzfluss Leiblach zwischen Deutschland und Österreich sind die Pegelstände nach extremem Hochwasser zurückgegangen. "Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen", sagte ein Sprecher der Rettungsleitstelle der Deutschen Presse-Agentur. Der Fluss sei zwar an einzelnen Stellen über die Ufer getreten, die Dämme hätten aber gehalten. Auch im Bregenzerwald und im Kleinwalsertal hatte es heftige Regenfälle mit 100 Litern pro Quadratmeter gegeben, die zu kleineren Überschwemmungen oder Rutschungen führten, hieß es von den Behörden.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.