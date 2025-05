Daniel Altmaier besiegt Taylor Fritz bei den French Open. (Frank Molter/dpa)

Der 26-Jährige setzte sich in seinem Auftaktspiel mit 3:1-Sätzen gegen den US-Amerikaner durch. Der an Nummer 66 der Weltrangliste geführte Altmaier trifft in der nächsten Runde auf den Tschechen Vit Kopriva.

Die Hamburgerin Tamara Korpatsch schied gegen Julija Starodubzewa aus der Ukraine mit 1:2-Sätzen aus.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.