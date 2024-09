Die tschechische Schriftstellerin Daniela Hodrova 2016 auf dem "Magnesia Litera" in Prag (Archivbild). (Vit Simanek / CTK / dpa / Vit Simanek)

Die in Prag geborene Hodrova studierte Russistik, Bohemistik, Romanistik und Vergleichende Literaturwissenschaft an der Karls-Universität. Nach einer kurzen Zeit als Verlagsredakteurin war sie viele Jahre an der damals tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften tätig.

Seit den 1970er Jahren schrieb Hodrova, die ersten deutschen Übersetzungen widmeten sich in den 90er Jahren ihrer Romantrilogie. Damals erschienen "Das Wolschaner Reich", "Im Reich der Lüfte" und "Theta". In Hodrovas postmodernen Werken spielte oft das Schwanken zwischen Realität und Illusion eine Rolle.

Die Pragerin wurde 2012 mit dem internationalen Franz-Kafka-Literaturpreis ausgezeichnet. Ferner erhielt sie im Laufe ihrer Karriere den tschechischen Staatspreis für Literatur und den Magnesia-Litera-Preis. Der tschechische Kulturminister Baxa würdigte bei der Plattform X Hodrovas Verdienste um die Literatur.

Diese Nachricht wurde am 02.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.