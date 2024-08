Olympische Spiele

Rythmische Sportgymnastik: Darja Varfolomeev hat Gold für Deutschland geholt. (IMAGO / Eibner / IMAGO / Eibner-Pressefoto / Roger Buerke)

Varfolomeev kam im Mehrkampf-Finale in der Pariser La Chapelle Arena mit Ball, Reifen, Band und Keulen auf 142,850 Punkte. Die Goldmedaille ist zugleich das erste Edelmetall überhaupt für den Deutschen Turner-Bund DTB bei den Olympischen Spielen in diesem Jahr. In der Rhythmischen Sportgymnastik gab es die letzte Olympia-Medaille für Deutschland 1984 in Los Angeles. Damals gewann Regina Weber Bronze.

Wackliger Auftritt in der Qualifikation

Noch in der Qualifikation am Vortag hatte Varfolomeev einen wackligen Auftritt hingelegt. Bei der Reifenübung war ihr das Gerät weggesprungen und von der Bodenfläche gerollt, sodass sie mit einem Ersatzreifen zu Ende turnen musste. Und auch ein Knoten im Band, den sie aber lösen konnte, kostete sie wertvolle Punkte.

Im Finale ging am Ende die Silbermedaille an Borjana Kaleyn aus Bulgarien vor der italienischen Mitfavoritin Sofia Raffaeli.

Diese Nachricht wurde am 09.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.