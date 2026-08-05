US-Gesundheitsbehörde CDC

Der Parasit Cyclospora, der über mit Fäkalien verunreinigte Lebensmittel oder Wasser übertragen wird, verursacht eine Durchfall-Krankheit (Archivbild). (imago/Westend61)

Wie die Gesundheitsbehörde CDC in Atlanta mitteilte, sind inzwischen insgesamt mehr als 10.000 Menschen in fast allen Bundesstaaten erkrankt. Hinzu kommen rund 12.200 Verdachtsfälle. Bislang gibt es zwei Todesfälle bei Menschen mit erheblichen Vorerkrankungen. Im Allgemeinen ist die Durchfall-Krankheit aber nicht lebensbedrohlich. Sie wird durch den Parasiten Cyclospora ausgelöst, der über mit Fäkalien verunreinigte Lebensmittel oder Wasser übertragen wird. Die CDC vermutet, dass er über Salat aus Mexiko in die USA kam.

Wegen der Krankheitswelle gibt es Kritik an der Regierung von Präsident Trump. Diese hatte vor einem Jahr aus Kostengründen viele Lebensmittel-Überwachungsprogramme eingeschränkt - auch die Tests auf Cyclospora.

Diese Nachricht wurde am 05.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.