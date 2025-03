Evangelische Kirche

Weihnachtsmarkt in Darmstadt (Archivbild). (IMAGO / HEN-FOTO / Peter Henrich )

Dort hatte eine Palästina-Solidaritätsgruppe im vergangenen Dezember auf einem Weihnachtsmarkt antisemitische und antiisraelische Symbole angeboten . In der Folge waren mehrere Strafanzeigen gegen die Gemeinde und die Kirche erstattet worden, auch die Landeskirche selbst hatte Anzeige erstattet. Dem Pfarrer der Gemeinde war in der Folge die Ausübung seines Amtes untersagt worden. Die Gemeindemitglieder können für Gottesdienste oder Seelsorge die Nachbargemeinden aufsuchen.

Auf dem Weihnachtsmarkt hatte die Gruppe "Darmstadt4Palestine" Kennzeichen der verbotenen Terrororganisation Hamas, wie das rote Dreieck, und den Slogan "From the river to the sea", der die Auslöschung Israels fordert, ausgelegt.

