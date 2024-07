Fußball-EM

Das Achtelfinale zwischen Österreich und der Türkei ist nicht im Free-TV zu sehen. (picture alliance / Pressebildagentur ULMER / Markus Ulmer)

Der Übertragung der EM-Spiele in Deutschland liegt ein kompliziertes Vertragswerk zugrunde. Demnach darf MagentaTV ein Achtelfinale der EM exklusiv zeigen. Der Streamingdienst wählte die Partie der Türken gegen die Österreicher heute Abend in Leipzig. Die Telekom hatte sich 2019 die kompletten Medienrechte für die EM in Deutschland gesichert. Anschließend teilte sie in einem umfangreichen Vertragswerk einen großen Teil der Rechte mit ARD/ZDF und erhielt im Gegenzug Sendelizenzen für alle Begegnungen der EM 2020 und alle Partien der WM 2022.

46 der 51 EM-Spiele liefen oder laufen im Free-TV, jeweils 17 bei der ARD und dem ZDF, zwölf Begegnungen bei RTL. MagentaTV behielt Rechte für fünf Spiele exklusiv - darunter das letzte Achtelfinale.

Erst nach dem Schlusspfiff kann das Achtelfinale zwischen der Türkei und Österreich in den Mediatheken von ARD und ZDF angeschaut werden. In der Audiothek der ARD gibt es das Spiel live zu hören.

