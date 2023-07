Nacht vom 14. auf den 15. Juli

Bad Neuenahr-Ahrweiler gut zwei Wochen nach dem Hochwasser im Juli 2021. Der Wiederaufbau ist noch lange nicht abgeschlossen. (imago images / NurPhoto / Ying Tang )

Weigand sagte im Deutschlandfunk, es fehle an Handwerkern und Planern, und es gebe Lieferprobleme. Zudem wolle man keinen Eins-zu-Eins-Wiederaufbau, sondern resilient und generationengerecht vorgehen und den Klimawandel mitdenken. So sollten etwa Nahwärmenetze errichtet werden, die es vorher nicht gegeben habe, oder Bäume an Stellen gepflanzt werden, an denen vorher keine gestanden hätten, sagte Weigand.

Vom 14. auf den 15. Juli 2021 hatte extremer Starkregen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen zu katastrophalen Hochwassern geführt. In Rheinland-Pfalz kamen 135 Menschen ums Leben, in Nordrhein-Westfalen 49. Im Ahrtal wurden auf einer Länge von 40 Kilometern Straßen, Brücken, Gas-, Strom- und Wasserleitungen sowie rund 9.000 Gebäude zerstört oder schwer beschädigt.

Heute am späten Nachmittag wird in Bad Neuenahr-Ahrweiler auf einer zentralen Veranstaltung der Opfer gedacht. Dort wird die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer sprechen. In Nordrhein-Westfalen gibt es ebenfalls Gedenkveranstaltungen.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.