Das dysfunktionale Berlin

Wahl und Verwaltungschaos

Neuwahlen wegen Pannen, jahrelange Verzögerungen bei Baugenehmigungen, monatelanges Warten auf Termine beim Amt. Die Liste der Probleme in der Berliner Verwaltung ist lang. Warum in Hauptstadt so wenig funktioniert und wie sich das ändern ließe.

Engelbrecht, Sebastian Götzke, Manfred | 28. Januar 2023, 09:10 Uhr