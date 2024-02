Die Union hat der Bundesregierung konkrete Vorschläge zur Belebung der Wirtschaft gemacht. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler,

wir wenden uns in großer Sorge um die Lage der deutschen Wirtschaft an Sie

und die von Ihnen geführte Bundesregierung. Wir appellieren an Sie und die

gesamte Bundesregierung, noch im ersten Quartal des laufenden Jahres

wirksame Maßnahmen zu ergreifen, damit die deutsche Wirtschaft schnell aus

der Rezession herausfindet.

Die wirtschaftlichen Aussichten für unser Land trüben sich im Jahr 2024 weiter

stark ein. Schon im Jahr 2023 schrumpfte die deutsche Wirtschaft um 0,3

Prozent, das produzierende Gewerbe um 1,5 Prozent. Allein in der

energieintensiven Industrie ging die Produktion im Dezember 2023 im

Vergleich zum Vormonat um weitere 5,8 Prozent zurück. Der Kapitalabfluss aus

Deutschland ist seit dem Jahr 2022 so groß wie nie zuvor und hält im Jahr 2024

weiter an. Zahlreiche Unternehmen verlagern Teile oder gar die gesamte

Produktion aufgrund der ungünstigen Wirtschaftsbedingungen in das

europäische oder außereuropäische Ausland. Unserem Land drohen

Wohlstandsverluste in einem bisher nicht gekannten Ausmaß. Diese

Entwicklung ist Ihnen und der Bundesregierung bekannt.

Neben mittel- und langfristigen Maßnahmen zur Stärkung der strukturellen

Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft ist jetzt ein Paket aus

Sofortmaßnahmen notwendig, um den Standort Deutschland zu sichern und zu

stärken. Dazu zählen aus unserer Sicht insbesondere folgende Maßnahmen:

(1) Die Begrenzung der Sozialabgaben bei 40 % des Bruttoarbeitslohns wieder

einzuführen;

(2) Überstunden für Vollzeitbeschäftigte steuerlich zu begünstigen;

(3) Die ersten 2.000 Euro Arbeitseinkommen im Jahr für Rentner steuerfrei zu

stellen;

(4) Stärkere Sanktionen für verweigerte Arbeitsannahme im Bürgergeldbezug

einzuführen;

(5) Steuerliche Entlastungen für Unternehmen umzusetzen. Sowohl der

Bundesfinanzminister als auch der Bundeswirtschaftsminister haben

steuerliche Entlastungen für Unternehmen in Aussicht gestellt. Wenn diese

Ankündigungen der beiden Minister Ihres Kabinetts abermals folgenlos

bleiben, wird dies zu einer weiteren Verunsicherung und Frustration bei vielen

Unternehmen führen. Deshalb braucht es jetzt eine spürbare Senkung der

Belastung der Unternehmen, etwa über eine Senkung der Steuern für im

Unternehmen verbleibende (thesaurierte) Gewinne auf ein wettbewerbsfähiges

Niveau von 25 Prozent;

(6) Die Stromsteuer dauerhaft auf das europäische Minimum zu senken (0,05

Cent/kWh) sowie die Netzentgelte zu halbieren;

(7) Die Steuererhöhungen für Landwirte vollständig zurückzunehmen;

(8) Mehr Flexibilität für Arbeitnehmer und Arbeitgeber, indem eine Wochenstatt

der begrenzten Tagesarbeitszeit eingeführt wird, sowie mehr Flexibilität

bei der Arbeitszeiterfassung;

(9) Das Vorhaben „Europäische Lieferkettenrichtlinie“ zu stoppen und die

Anwendung des deutschen Lieferkettengesetzes auszusetzen und zu

überarbeiten;

(10) Den mit den Ländern vereinbarten Pakt für Planungsbeschleunigung, bis

Ostern zu verabschieden. Zusätzlich sollte eine Genehmigungsfiktion bei

Planungs- und Genehmigungsverfahren eingeführt werden: Wenn ein

genehmigungsfähiges unternehmerisches Vorhaben nach 3 Monaten nicht von

den zuständigen staatlichen Behörden beschieden worden ist, so gilt es als

genehmigt;

(11) Eine solche Genehmigungsfiktion auch in das Baurecht für den privaten

und gewerblichen Wohnungsbau einzuführen, denn damit könnte der

Wohnungsbau in Deutschland schneller aus der Krise herauskommen;

(12) Ein Belastungsmoratorium umzusetzen, mit dem bis Ende 2025 keinerlei

zusätzliche Bürokratie für Wirtschaft und Bürger entsteht.

Auch haushaltspolitisch wäre ein wirksamer Wachstumsimpuls positiv. Wenn

Deutschland ein Wachstum wie der Durchschnitt der Eurozonen-Länder hätte,

wären damit deutliche Mehreinnahmen von ca. 20 Milliarden Euro verbunden.

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird diese Maßnahmen in der nächsten

Sitzungswoche des Deutschen Bundestags zur parlamentarischen Beratung

einbringen.

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, im Interesse der Sicherung unseres

Wohlstandes und nicht zuletzt im Interesse der Arbeitnehmerinnen und

Arbeitnehmer des Wirtschaftsstandorts Deutschlands rufen wir Sie dazu auf,

sich diesem Paket an Sofortmaßnahmen anzuschließen und hierfür die nötige

Einigkeit innerhalb Ihrer Koalition herzustellen.

Mit freundlichen Grüßen

