Deutscher Wetterdienst

Realität in vielen Teilen Deutschlands: Ein Landwirt beim Eggen seines staubtrockenen Ackers. (picture alliance / M.i.S. / Bernd Feil)

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes waren nach vorläufigen Werten nur die Frühlinge der Jahre 1893 und 2011 noch trockener. Zugleich seien die Monate März, April und Mai im Schnitt kälter gewesen, als in den vergangenen Jahren, sagte ein Sprecher. Die Durchschnittstemperatur habe bei 9,7 Grad gelegen. Am Wochenende könne es allerdings relativ warm werden, so dass es durchaus sein könne, dass sich das Temperaturmittel noch ändere. Das Frühjahr 2024 sei das wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen gewesen. Der Deutsche Wetterdienst will heute in Offenbach seine Bilanz vorstellen.

