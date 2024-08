Rechtsradikale Krawalle in Großbritannien

Medien zeigten Aufnahmen von Auseinandersetzungen mit Gegendemonstranten in Plymouth. Beamte sollen attackiert und ein Polizeifahrzeug beschädigt worden sein. In Großbritannien gibt es seit Tagen in mehreren Städten Krawalle. Nach Einschätzung der Leiterin der Friedrich-Ebert-Stiftung in London, Michèle Auga, haben sie den " Charakter eines gesteuerten Pogroms ". Vor allem die "English Defence League" sei dafür verantwortlich, sagte Auga im Deutschlandfunk. Diese rechtsextreme und islamfeindliche Organisation habe sich aus der Hooliganszene heraus entwickelt. Sie suche Aktionsformen, in denen sie gegen Moscheen vorgehe oder Gaststätten und kleinere Geschäfte angreife, die vermeintlich von Muslimen betrieben würden.