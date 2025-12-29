Bully Herbigs "Das Kanu des Manitu" ist das Sequel von "Der Schuh des Manitu (Constantin Film)

Die offiziellen Kinozahlen kommen erst in einigen Wochen. Damit könnte erstmals seit Jahren wieder eine deutsche Produktion der meistgesehene Titel des Jahres sein. Zuletzt hatte das die Komödie "Fack ju Göhte 3" (2017) geschafft. Im Jahr 2024 führte der Animationsfilm "Alles steht Kopf 2" die Kinocharts in Deutschland an, 2023 waren die meisten Tickets für die US-Komödie "Barbie" verkauft worden.

"Das Kanu des Manitu" ist eine Fortsetzung des Erfolgs "Der Schuh des Manitu" aus dem Jahr 2001. Insgesamt rechnet die FFA für 2025 mit voraussichtlich 90 bis 95 Millionen verkauften Tickets. Damit könnte 2025 das zweitbeste Kinojahr seit der Corona-Pandemie werden.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.