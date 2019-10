Die Grenze zwischen Newcastle und Gateshead besteht aus Wasser. Auf der einen Seite des Flusses Tyne liegen bildschöne viktorianische Gebäude und eine Universität, die andere Seite ist geprägt von Industrie. Am Rand der ehemaligen Arbeiterstadt Gateshead wurde 2004 der Veranstaltungsort Sage eröffnet. Benannt nach dem Hauptsponsor entstand das Gebäude vorrangig als Heimat für das Orchester Royal Northern Sinfonia. Neben den drei Konzertsälen hat das Sage aber auch 28 Unterrichtsräume, ein Restaurant und viel Platz, um sich aufzuhalten.

Education-Leuchtturm

Die ganze Architektur ist darauf ausgelegt, Begegnungen zu fördern – und dieser Gedanke schlägt sich in einem genreübergreifenden Gesamtprogramm nieder. Im Bereich der Musikvermittlung gilt das Sage als beispielhaft. "We make music for everyone", davon ist die Intendantin Abigail Pogson überzeugt. 15 Jahre nach der Eröffnung stellt die Musikszene die Frage nach der Einlösung dieses Versprechens.