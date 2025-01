Das meistverkaufte Buch 2024 (Hardcover) über alle Warengruppen hinweg war 2024 "Altern" von Elke Heidenreich. (dpa / picture alliance / Horst Galuschka)

Das ergibt sich aus dem "Branchen-Monitor Buch", der vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels herausgegeben wird. Auf Rang zwei landete "Das Kalendermädchen" von Sebastian Fitzek, gefolgt von "Freiheit" von Angela Merkel und Beate Baumann.

Merkels Memoiren sorgten demnach auch dafür, dass im Bereich Sachbuch der Umsatz um 7,7 Prozent zulegte - verglichen mit 2023. Auch die Belletristik verzeichnete einen deutlichen Umsatzzuwachs, und zwar von 4,1 Prozent. Vor allem bei Kindern und Jugendlichen seien Bücher weiter hoch im Kurs, hieß es in der Bilanz des Börsenvereins.

Zugleich ging die Zahl der insgesamt verkauften Bücher 2024 erneut zurück - diesmal um 1,7 Prozent. Besonders groß war der Rückgang bei Reisebüchern und Ratgebern. Dass die Branche dennoch ein leichtes Umsatzplus verzeichnet, liegt dem Bericht zufolge an den gestiegenen Preisen für Bücher. Insgesamt spricht der Börsenverein in seiner Bilanz von "stabilen Geschäften in wirtschaftlich schwierigen Zeiten".

