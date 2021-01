Das „New Music String Quartet” Lust auf Neues

Das "New Music String Quartet" setzte in der US-amerikanischen Kammermusikszene nach dem Zweiten Weltkrieg Maßstäbe in puncto Perfektion. Auch bei der Erkundung von neuem Repertoire war die Formation richtungsweisend, und das, obwohl sie nur acht Jahre Bestand hatte.

Am Mikrofon: Norbert Hornig

