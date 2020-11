Im Jahr 2020 fanden zwar ganz zu Anfang und im Sommer Konzerte statt, aber dieses Jahr läuft alles anders als davor. Dieses Konzert des Polyphonia Ensembles Berlin steht gewissermaßen symptomatisch für das Auf und Ab der derzeitigen Konzertorganisation: Eigentlich hätte das Deutsche Symphonie Orchester in der Berliner Philharmonie spielen sollen. In einem vielseitigen Programm hätte das Orchester mit seinem Publikum unterschiedliche Perspektiven auf Wagner eingenommen. Aus den "Wagner-Perspektiven" wurden bald "Wiener-Perspektiven", damit das Konzert unter den veränderten Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie trotzdem stattfinden kann. Doch schließlich musste das Orchester auch diesen Plan kippen. Statt vor physisch anwesendem Publikum spielt nun nicht das gesamte Orchester, sondern lediglich ein Teil davon ausschließlich für die Dlf-Radiohörer.

Das Polyphonia Ensembles Berlin besteht aus Musikerinnen und Musikern des DSO. Recht kurzfristig nahmen Sie am 20. November in der Jesus-Christus-Kirch in Berlin Dahlem ein Kammermusikprogramm auf: Werke für zehn Beteiligte von den französischen Komponisten Théodore Dubois und André Caplet.

Théodore Dubois (1837-1924)

Dixtuor pour Double Quintette

I Larghetto. Allegro non troppo

II Larghetto

III Allegretto

IV Allegro

André Caplet (1878-1925)

Suite Persane für 10 Bläser

I Sharki (Chant d'amour). Allegretto

II Nihavend. Andantino

III Iskia Samaïsi. Vivo

Polyphonia Ensemble Berlin

Frauke Ross & Upama Muckensturm, Flöte

Martin Kögel & Rafael Grosch, Oboe

Bernhard Nusser & Gabriele Kögel, Klarinette

Markus Bruggaier & Ozan Çakar, Horn

Jörg Petersen & Hendrik Schütt, Fagott

Johannes Watzel & Marija Mücke, Violine

Henry Pieper, Viola

Thomas Röseler, Violoncello

Ulrich Schneider, Kontrabass

Aufnahme vom 20.11.2020 aus der Jesus-Christus-Kirche Berlin