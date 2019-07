Der Weg dorthin war aufreibend und hat schon in der Bewerbungsphase viel bewirkt: was können wir? Wo sind wir besonders gut? Die teilnehmenden Universitäten haben im Bereich der Forschung auch viel über ihre eigenen Stärken und Schwächen erfahren.

In Campus & Karriere gehen wir diesen Fragen nach: Wie ist die Entscheidung ausgefallen? Was hat das Bewerbungsverfahren bewirkt? Wie hat sie schon jetzt Forschung und Lehre an den teilnehmenden Universitäten verändert? Wie sehen das Lehrende und Studierende, wie die Politik?

Gesprächsgäste:

Dr. Eva-Maria Stange, Staatsministerin im sächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst,

Lena Engel, AStA-Vorsitzende, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn,

Prof. Dr. Oliver Kraft, Vizepräsident für Forschung des Karlsruher Instituts für Technologie, KIT.

Prof. Dr. Martina Brockmeier, Vorsitzende des Wissenschaftsrates

Beiträge:

Spannung in Berlin

Public Viewing zur Entscheidungsverkündung

Wie viel Elite soll es sein?

Die Exzellenzstrategie im Rückblick

