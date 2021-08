Das Sternbild Adler Atair, Götterblitze und der ertrunkene Jüngling

Nach Einbruch der Dunkelheit dominiert das mächtige Sommerdreieck den Südhimmel. An seiner unteren Spitze steht Atair, der Hauptstern im Adler. Schon bei den Babyloniern und Sumerern galt Atair als Adlerstern. Sein Name kommt vom arabischen Al-Nasr Al-Tair, was "fliegender Adler" bedeutet.

Von Dirk Lorenzen

