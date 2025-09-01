Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Im Westen und in der Mitte stark bewölkt, zeitweise Regen. Im Osten und Südosten heiter bis wolkig. Höchstwerte in der Westhälfte 18 bis 24 Grad, in der Osthälfte 23 bis 28 Grad. Morgen Wechsel von sonnigen und wolkigen Abschnitten mit Schauern und einzelnen Gewittern. Im Osten und Südosten teils kräftiger Regen, nachmittags ostwärts abziehend. Temperaturen 17 bis 23 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Nordwesten, Westen und in der Mitte wolkig, örtlich etwas Regen. Im Osten und Süden heiter bis wolkig. 20 bis 26 Grad.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.