Die Vorhersage:
Nachts unterschiedlich bewölkt, im Osten und Süden Regen, teils auch gewittrig mit Starkregen. Tiefstwerte 17 bis 9 Grad. Am Tag Wechsel von sonnigen und wolkigen Abschnitten mit Schauern und einzelnen Gewittern. Im Osten und Südosten teils kräftiger Regen, nachmittags ostwärts abziehend. Temperaturen 17 bis 23 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Mittwoch im Nordwesten, Westen und in der Mitte wolkig, örtlich etwas Regen. Im Osten und Süden heiter bis wolkig. 20 bis 26 Grad.
Diese Nachricht wurde am 01.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.