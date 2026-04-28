Hohe Tankstellenpreise

Tankstelle, Spritpreise (picture alliance / Rene Traut Fotografie / Rene Traut)

Die Umsatzzahlen enthalten dabei nicht nur die Spritverkäufe, sondern auch Verkäufe in den Tankstellenshops, der Großteil der Umsätze von Tankstellen stammt in der Regel aber von Benzin und Diesel. Ein deutlicher Einbruch des preisbereinigten Umsatzes deutet daher darauf hin, dass die Menschen im März weniger getankt haben.

Nach Beginn des Iran-Krieges Ende Februar sind die Spritpreise kräftig gestiegen. Im März war Diesel laut ADAC im bundesweiten Monatsdurchschnitt um gut 44 Cent teurer als im Februar, Superbenzin der Sorte E10 um gut 26 Cent. Auch zum Vorjahresmonat liegen die Preisanstiege in einer ähnlichen Dimension.

Zahlen zu den bundesweiten Umsätzen liegen noch nicht vor, es ist aber anzunehmen, dass sich der Effekt auch außerhalb Bayerns gezeigt haben könnte.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.