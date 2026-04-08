Internetplattform

Mitglieder der Gruppe AI Forensics werteten nach eigenen Angaben entsprechende Chatgruppen in Spanien und Italien aus. Innerhalb von sechs Wochen seien in den Telegram-Kanälen mehr als 80.000 Fotos, Videos und Audiodateien mit zumeist pornografischem Inhalt ausgetauscht worden. Darauf seien auch Minderjährige zu sehen gewesen. Die Aufnahmen seien zum Teil echt und zum Teil künstlich generiert gewesen.
AI Forensics rief Telegram auf, konsequent gegen solche Chatgruppen vorzugehen. Die bisherigen Kontroll- und Aufsichtsmechanismen der Plattform reichten nicht aus.
Diese Nachricht wurde am 09.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.