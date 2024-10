Cyberkriminalität

Dabei neutralisierten sie auf hunderten Servern Schadsoftware. Mit ihr hatten sich die Kriminellen weltweit Zugriff auf persönliche Anmeldedaten von Menschen verschafft, um deren Geld zu stehlen oder Lösegeld von ihnen zu erpressen. Wie die EU-Agentur für Zusammenarbeit in Strafsachen, Eurojust , in Den Haag mitteilte, seien etwa Benutzernamen, E-Mail-Adressen und Passwörter von mehreren Millionen Menschen abgeschöpft worden. An der Operation waren unter anderem die USA, Australien, die Niederlande, Belgien, Portugal und Großbritannien beteiligt.